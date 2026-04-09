IA e futuro del lavoro | la sfida degli algoritmi a Reggio Calabria

Lunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare incentrato sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel diritto, nell’economia e nella cultura. L’evento riunirà esperti di vari settori per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’uso degli algoritmi nel mondo del lavoro e nelle diverse aree sociali. La giornata si concentrerà sulle implicazioni pratiche e sulle questioni etiche legate all’adozione dell’IA.

Lunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale nel diritto, nell’economia e nella cultura. L’evento, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES), inizierà alle ore 9,15 e vedrà il coordinamento dei professori Giorgio Fontana e Domenico Marino. Il confronto accademico partirà con i saluti istituzionali del rettore Giuseppe Zimbalatti e del direttore del DIGIES, Massimo Finocchiaro Castro. L’obiettivo dichiarato è affrontare le trasformazioni strutturali che gli algoritmi stanno imponendo all’ordinamento giuridico, ai sistemi economici e al tessuto sociale della nazione, puntando su un dialogo tra diverse discipline per comprendere la complessità del fenomeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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