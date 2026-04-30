In occasione della festa dei lavoratori, i sindacati hanno sottolineato la necessità di garantire maggiori sicurezza e diritti ai lavoratori, in un periodo caratterizzato dall’introduzione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale. Tra le richieste ci sono attenzione alla tutela della salute, alle condizioni di lavoro e alle preoccupazioni legate all’occupazione, ai salari e ai costi. La discussione riguarda anche come l’innovazione possa influire sul mercato del lavoro.

Voce ai lavoratori, attenzione ai problemi legati a sicurezza, introduzione dell’ intelligenza artificiale e occupazione, con un occhio a costi e salari. Domani, Primo Maggio, secondo i sindacati Cgil, Cisl e UIl, sarà una giornata che non si limiterà a celebrare il lavoro: "Lo chiamerà per nome, lo porterà nelle piazze, gli restituirà la voce e la centralità che dovrebbe sempre avere nella vita della Comunità. E’ il giorno in cui la fatica e l’orgoglio, la paura e le speranze di lavoratrici e lavoratori, di pensionate, pensionati, giovani e famiglie diventano una sola, grande, domanda di giustizia. Perché questa è la forza del sindacato: affrontare e risolvere vecchi e nuovi problemi con l’intelligenza collettiva".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa dei lavoratori. La sfida dei sindacati: "Più sicurezza e diritti nell’epoca dell’IA"

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