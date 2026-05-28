Sintomi, possibili diagnosi, farmaci o esami da fare: l’intelligenza artificiale sta cambiando l’approccio alla salute degli italiani. Ma le donne appaiono più caute e inclini a verificare i consigli del ‘dottor AI’ con il medico in carne e ossa. A rivelarlo è l’indagine Censis ‘Gli italiani, l’IA e la salute: percezioni, comportamenti e differenze di genere’, presentata all’evento ‘ Salute al femminile. La conoscenza che cura. Health Literacy e intelligenza artificiale per le pari opportunità ’, promosso da Farmindustria con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Come spiega Sara Lena, ricercatrice Area Consumi, mercati e welfare del Censis, il 63% degli italiani ha già utilizzato strumenti di AI, quasi 1 su 4 lo fa regolarmente e il 35% consulta gli algoritmi per temi relativi alla salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute e tecnologie, donne più caute col ‘dottor AI’: prevale il fattore umano

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Temi più discussi: IEO con le donne: le pazienti usano le chatbot per capire i referti, ma il medico resta insostituibile; Salute, dati e longevità: la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale (con Mind al servizio delle imprese); IRCCS Ospedale San Raffaele alla Milano Health Week 2026: talk su salute e prevenzione; Leone XIV e la Magnifica Humanitas: quando la tecnologia deve restare al servizio della persona.

IA e salute, il 92% delle donne vuole verificare le informazioni con il medicoIl 63% degli italiani ha già utilizzato strumenti di Intelligenza artificiale e quasi uno su quattro li usa regolarmente. L'impiego è ampio anche in ambito sanitario: il 35% dichiara di usufruire dell ... ansa.it

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