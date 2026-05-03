Un nuovo sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale sta attirando l’attenzione, poiché questa tecnologia non si limita più a compiti di scrittura o analisi, ma entra in aree critiche come la sicurezza industriale. Si tratta di un passo importante che potrebbe influenzare le pratiche e le strategie di prevenzione in ambienti lavorativi complessi. La questione riguarda anche il ruolo del fattore umano in un settore in rapida evoluzione.

C’è un passaggio storico che il dibattito pubblico non ha ancora pienamente metabolizzato. L’intelligenza artificiale non sta soltanto cambiando il modo in cui scriviamo testi, analizziamo documenti o programmiamo software. Sta entrando, con crescente rapidità, nel cuore dei sistemi che regolano il mondo fisico tra impianti industriali, reti energetiche, infrastrutture logistiche, trasporti, manifattura avanzata. In una parola, l’Operational Technology. E quando l’AI incontra la sicurezza Ot, il risultato è sistemico. Il caso più interessante delle ultime settimane arriva da Anthropic. Il suo nuovo strumento, Mythos, è stato presentato come un’evoluzione dei modelli linguistici applicata alla scoperta e all’analisi di vulnerabilità informatiche.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mythos, ecco l’AI che mette alla prova la sicurezza industriale (e il fattore umano)

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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