Durante il Congresso della Società italiana di oncologia, specialisti si sono confrontati su diagnosi e terapie. Radici, rappresentante di un centro di cura, ha spiegato che le sessioni scientifiche hanno coperto l’intero ambito oncologico. Sono stati presentati studi recenti su nuove metodologie diagnostiche e trattamenti innovativi. La discussione ha coinvolto medici di diverse strutture, con approfondimenti su approcci terapeutici e tecniche di diagnosi precoce. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi specialisti italiani e internazionali.

“Il nostro Congresso è organizzato quest’anno in sessioni scientifiche che coprono l’intero ambito delle discipline dell’otorinolaringoiatria: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall’otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L’obiettivo è offrire a tutti un’opportunità di confronto, di ascolto e di validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, per poterle poi trasferire nella pratica terapeutica e clinica”. Sono le parole di Marco Radici, presidente del Congresso e direttore dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, in occasione dell’evento annuale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCf). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola), specialisti a confronto su diagnosi e terapie

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