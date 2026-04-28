Specialisti si sono confrontati sull'invecchiamento attivo e le strategie di prevenzione rivolte alla salute e alla qualità della vita delle persone anziane. Con l’aumento della speranza di vita, le malattie della terza età si sono fatte più frequenti, rappresentando un problema sociale rilevante. L’Italia si colloca al secondo posto nel mondo, dopo il Giappone, per numero di individui con più di 65 anni.

Le malattie della terza età, in progressivo aumento grazie al prolungarsi della vita media, configurano al giorno d’oggi un vero e proprio “vulnus” sociale dal momento che l’assistenza ai soggetti anziani – con l’Italia al secondo posto dopo il Giappone per soggetti con oltre 65 anni di età –.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Cagliari, congresso provinciale FAP ACLI: confronto su invecchiamento attivo e nuove politiche per la longevitàSi è svolto nella serata di oggi, nella sede di via Roma 173 a Cagliari, il Congresso provinciale della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI...

Energia senza età e invecchiamento attivo: due progetti per gli over 60Il Comune di Barzanò, assessorato ai servizi sociali, lancia "Energia senza età" e "Invecchiamento attivo", due progetti finalizzati al miglioramento...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Invecchiamento attivo, in Puglia 27 progetti finanziati tra sport, socialità e prevenzione; Invecchiamento attivo e prevenzione: specialisti a confronto su salute e qualità della vita nella terza età; Società longeva ed invecchiamento attivo, doppio appuntamento nel progetto AbitUdine al confronto; Portogruaro, parte un ciclo di incontri per imparare a stare meglio dopo i 65 anni.

Invecchiamento e ricerca, premiati da Fondazione Longevitas i giovani talentiLa longevità come sfida sanitaria, sociale ed economica al centro del dibattito scientifico e istituzionale. Si è svolta a Roma, su iniziativa del Senatore Guido Liris, presso la Sala Zuccari di Palaz ... milanofinanza.it

Invecchiamento attivo, in Puglia 27 progetti finanziati tra sport, socialità e prevenzioneLe iniziative del dipartimento Welfare presentate oggi in occasione della Giornata regionale dedicata al tema. Stanziati complessivamente oltre 200mila euro ... baritoday.it

TRSP. . Invecchiamento attivo, le politiche per la terza età. TG NEWS DEL MOLISE 25.04.26 - TRSP - - facebook.com facebook

#Taranto "Invecchiamento attivo e progetti intergenerazionali" con @CISLSCUOLATABR_ @fnptaranto @CislPuglia @CislTaBr @cislscuola @CislNazionale x.com