Durante il congresso della Società italiana di otorinolaringoiatria, professionisti si sono confrontati su diagnosi e terapie. Le sessioni scientifiche hanno coperto vari aspetti della specialità, dall’udito alle vie respiratorie. I partecipanti hanno discusso di tecniche diagnostiche e trattamenti innovativi, condividendo dati e metodologie. L’evento ha coinvolto specialisti provenienti da diverse regioni, riuniti per aggiornamenti e approfondimenti.

“Il nostro Congresso è organizzato quest’anno in sessioni scientifiche che coprono l’intero ambito delle discipline dell’otorinolaringoiatria: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall’otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L’obiettivo è offrire a tutti un’opportunità di confronto, di ascolto e di validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, per poterle poi trasferire nella pratica terapeutica e clinica”. Lo ha dettoMarco Radici, presidente del Congresso e direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e terapie’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e

Notizie e thread social correlati

Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola), specialisti a confronto su diagnosi e terapieDurante il Congresso della Società italiana di oncologia, specialisti si sono confrontati su diagnosi e terapie.

Celiachia, esperti a confronto ad Agrigento: focus su diagnosi e nuove terapieSabato mattina, all’hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento, si terrà un convegno dedicato alla celiachia, con incontri tra esperti del settore.

Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola), specialisti a confronto su diagnosi e terapieIl nostro Congresso è organizzato quest’anno in sessioni scientifiche che coprono l’intero ambito delle discipline dell’otorinolaringoiatria: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chir ... quotidiano.net

Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso SioRoma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Evidenze scientifiche e utilizzo delle terapie farmacologiche di ultima generazione, comorbidità correlate all'eccesso di peso, interventi sullo stile di vita, ... iltempo.it