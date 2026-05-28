Saludecio dal Mef 319 mila euro per il centro storico Marcello FdI | Segnale concreto per il territorio
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato 319 mila euro al Comune di Saludecio per interventi nel centro storico. Il finanziamento è stato approvato con il coinvolgimento del Ministero dell’Interno e di altri dipartimenti. Un rappresentante politico locale ha commentato che si tratta di un segnale concreto per il territorio. La somma sarà utilizzata per interventi di riqualificazione e manutenzione nel centro storico del comune.
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, esprime soddisfazione per il finanziamento da 319 mila euro destinato al Comune di Saludecio nell’ambito del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno e altri dicasteri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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