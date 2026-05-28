Saludecio dal Mef 319 mila euro per il centro storico Marcello FdI | Segnale concreto per il territorio

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato 319 mila euro al Comune di Saludecio per interventi nel centro storico. Il finanziamento è stato approvato con il coinvolgimento del Ministero dell’Interno e di altri dipartimenti. Un rappresentante politico locale ha commentato che si tratta di un segnale concreto per il territorio. La somma sarà utilizzata per interventi di riqualificazione e manutenzione nel centro storico del comune.

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, esprime soddisfazione per il finanziamento da 319 mila euro destinato al Comune di Saludecio nell’ambito del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno e altri dicasteri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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