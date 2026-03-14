Farmacie rurali segnale concreto dal governo Meloni

Il governo ha pubblicato il primo decreto di erogazione dei contributi dedicati alle farmacie rurali, nell’ambito dell’Avviso pubblico 2025. Questo decreto rappresenta un passo importante nella realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La decisione è stata comunicata a Roma e riguarda la fase iniziale delle misure di supporto alle farmacie situate nelle aree più remote.

Roma – “La pubblicazione del primo decreto di erogazione dei contributi previsto dall’Avviso pubblico 2025 dedicato al consolidamento delle farmacie rurali segna un passaggio concreto e significativo nella fase attuativa degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo afferma in una nota Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Francesco Cannavò, realtà attiva nel campo della formazione e dell’orientamento professionale dei farmacisti. “Le farmacie rurali sono un presidio sanitario essenziale per i comuni o frazioni sotto ai 5mila abitanti e rappresentano un punto di riferimento sociosanitario soprattutto per fasce di residenti anziani, garantendo l’assistenza farmaceutica in queste aree isolate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Farmacie rurali, segnale concreto dal governo Meloni Articoli correlati Farmacie rurali ER: un presidente da 3 generazioni, sfidaAlessandro Magnani, farmacista e "rider" del cuore, guida le farmacie rurali dell’Emilia-Romagna Alessandro Magnani, 65 anni, farmacista di... Salute: in Sicilia108 farmacie rurali diventeranno "presidi rafforzati"Le farmacie rurali in Sicilia spesso si trovano in piccoli paesi montani difficilmente raggiungibili, o in borghi e aree agricole dell’interno... Contenuti utili per approfondire Farmacie rurali Argomenti discussi: Pnrr. Fondazione Cannavò: Su farmacie rurali segnale concreto dal Governo Meloni. Farmacie rurali, segnale concreto dal governo MeloniLuigi D’Ambrosio Lettieri (presidente Fondazione Francesco Cannavò): Le farmacie rurali sono un pilastro della sanità territoriale specie in contesti isolati e più fragili del nostro Paese - ... romadailynews.it PNRR: FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’, SU FARMACIE RURALI SEGNALE CONCRETO DAL GOVERNO MELONIpoliticamentecorretto.com - PNRR: FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO', SU FARMACIE RURALI SEGNALE CONCRETO DAL GOVERNO MELONI ... politicamentecorretto.com