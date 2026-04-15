Dalla vendita degli oggetti usati un aiuto concreto alla ricerca sulla sclerosi multipla | dal Lions Club Forlì Host oltre 4 mila euro per l' Aism

Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno partecipato, con un proprio stand, a Commercianti per un giorno, la popolare iniziativa promossa dalla Fiera di Forlì nei suoi spazi espositivi di via Punta di Ferro. Ancora una volta, grazie alla mobilitazione dei soci, familiari e amici, si è potuto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Fari sulla sclerosi multipla. Aism e Fondazione Conad. Un progetto per i giovaniIn Italia, ogni tre ore una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla e nella maggior parte dei casi si tratta di un giovane.

Ricerca sulla sclerosi multipla, il 7 e l'8 marzo anche a Palermo torna GardensiaPromossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa...