Il Salone Nautico di Venezia prosegue con una giornata dedicata a discussioni e incontri oltre all’esposizione di imbarcazioni. Dopo l’apertura ufficiale con la partecipazione di autorità, oggi, giovedì 28 maggio, l’Arsenale ospiterà incontri su temi di geopolitica ed economia legati al settore marittimo. La manifestazione si conferma anche come spazio di confronto tra professionisti e stakeholder del comparto nautico.

Il Salone Nautico di Venezia entra nel vivo: archiviata la vetrina inaugurale alla presenza delle autorità, nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, il boat show lagunare non sarà solo una vetrina espositiva: l'Arsenale sarà infatti luogo di confronto e dibattito su geopolitica economica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cultura del mare al Salone Nautico: idee, ricerca e innovazioneDurante la settima edizione del Salone Nautico, la manifestazione dedicata al settore nautico internazionale, si svolgeranno diversi convegni che...

Paolo Nespoli al Salone Nautico di Venezia: spazio, mare e sostenibilità per le Giornate delle IdeePaolo Nespoli parteciperà al Festival delle Idee a Venezia, sabato 30 maggio alle 18.

Temi più discussi: Salone Nautico, giorno due: non solo expo, ma laboratorio del mare; Torna il Salone Nautico a Venezia: tutto quello che c’è da sapere; Seaquip diventa Technical Partner del Salone Nautico di Venezia 2026; Dove la nautica incontra lo sport: il Salone Nautico di Venezia come palcoscenico di sfide e tradizioni.

FERRETTI GROUP INCANTA IL SALONE NAUTICO DI VENEZIA CON UNA FLOTTA DI SETTE YACHT STRAORDINARI reddit

Salone Nautico Venezia: settima edizione e date 2027Il Salone Nautico Venezia torna all’Arsenale per la settima edizione: 300 imbarcazioni, 270 espositori e un programma che mette al centro sostenibilità, nuove propulsioni e relazioni tra imprese. Annu ... nauticareport.it

Salone Nautico, taglio del nastro con il presidente del Senato La RussaInaugurazione del boat show lagunare a partire dalle 11, presenti anche sindaco e presidente del Veneto. All'Arsenale, 300 imbarcazioni e 270 espositori italiani ed europei ... veneziatoday.it