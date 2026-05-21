La cultura del mare al Salone Nautico | idee ricerca e innovazione

Durante la settima edizione del Salone Nautico, la manifestazione dedicata al settore nautico internazionale, si svolgeranno diversi convegni che approfondiranno temi legati alla cultura del mare, all’innovazione e alla ricerca. La fiera accoglie centinaia di espositori e numerose imbarcazioni, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di novità nel settore. Il programma dei convegni si aggiunge alla proposta generale, contribuendo a rendere l’evento un punto di riferimento per professionisti e appassionati.

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