La cultura del mare al Salone Nautico | idee ricerca e innovazione
Durante la settima edizione del Salone Nautico, la manifestazione dedicata al settore nautico internazionale, si svolgeranno diversi convegni che approfondiranno temi legati alla cultura del mare, all’innovazione e alla ricerca. La fiera accoglie centinaia di espositori e numerose imbarcazioni, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di novità nel settore. Il programma dei convegni si aggiunge alla proposta generale, contribuendo a rendere l’evento un punto di riferimento per professionisti e appassionati.
Il programma dei convegni arricchisce la proposta della settima edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori e imbarcazioni. All'Arsenale di Venezia, da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, numerosi momenti di approfondimento si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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