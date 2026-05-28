L’editore ha sostituito il direttore del giornale, dopo tensioni con la direzione, e ha nominato un nuovo responsabile. Durante questa decisione, l’ex direttore si trovava sotto protezione, ma è stato rimosso dalla sua posizione mentre era sotto tutela. Non sono state fornite dettagli sui motivi della rimozione né sui presunti minacce o terroristi coinvolti. La situazione ha generato attenzione sulle ragioni dietro questa decisione improvvisa.

? Domande chiave Perché l'editore ha rimosso Sechi proprio durante la sua scorta?. Chi sono i terroristi che hanno minacciato la vita del direttore?. Come influirà l'ingresso di Sallusti sulla linea editoriale del giornale?. Quali sono le vere motivazioni dietro il messaggio pubblico di Sechi?.? In Breve Sechi riceve scorta per minacce di morte da terroristi anarco insurrezionalisti.. Meloni e vari esponenti politici esprimono solidarietà per l'allontanamento del giornalista.. Sallusti ha diretto in passato testate come Il Tempo e il Foglio.. L'editore Angelucci controlla anche la testata Tempo..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sallusti nuovo direttore: Sechi addio dopo le tensioni con l’editore

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