Il direttore ha dichiarato di essere stato licenziato mentre si trovava sotto scorta, dopo aver ricevuto minacce di morte da parte di terroristi anarco-insurrezionalisti. L’editore ha risposto definendo la ricostruzione come strumentale. La vicenda riguarda un rapporto di lavoro interrotto in circostanze che coinvolgono minacce e misure di sicurezza. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del licenziamento o sulle minacce.

«Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta. Minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Il direttore di Libero Mario Sechi annuncia così, senza preavviso, preamboli o ammortizzatori di sorta, su X, il licenziamento da parte dell’editore Antonio Angelucci. E quella che sta per chiudersi assume tutti i contorni di una giornata ad alta tensione per l’editoria. Sechi sui social: «Angelucci mi ha licenziato nel momento in cui sono finito sotto scorta». Un post fulmineo, quello pubblicato sui social da Sechi, che in poche ma corrosive parole comunica la fine della sua direzione al quotidiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Botta e risposta Sechi-Angelucci, il direttore: “Licenziato proprio ora che sono sotto scorta”. L’editore: “Ricostruzione strumentale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Sechi licenziato: non è più direttore di Libero. E attacca Angelucci: ‘Proprio quando sono finito sotto scorta’

Mario Sechi è stato licenziato dal suo editore Angelucci: era finito sotto scorta per le minacce di morte degli anarchiciMario Sechi è stato licenziato dal suo editore dopo essere stato sottoposto a scorta a causa di minacce di morte provenienti da gruppi anarchici.

Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia SechiAlessandro Sallusti è il nuovo direttore del giornale edito dalla famiglia Angelucci, che ha interrotto l’incarico affidato a Mario Sechi nel settembre del 2023. Ora si cercano nuovi equilibri interni ... italiaoggi.it

Mario Sechi: Angelucci mi licenzia da Libero, ora che sono sotto scortaCon un post su X, il giornalista annuncia che non è più il direttore del quotidiano. In un editoriale aveva raccontato di essere stato ... huffingtonpost.it