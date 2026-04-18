A Salerno è nata una nuova formazione politica chiamata Salerno Democratica, che parteciperà alle prossime elezioni comunali. Questa formazione si unisce al progetto già avviato da Franco Massimo Lanocita, che ha annunciato ufficialmente la presenza della lista alle elezioni. La nascita di Salerno Democratica rappresenta un ulteriore elemento nel panorama politico locale in vista delle consultazioni amministrative.

La corsa alle elezioni comunali di Salerno vede l’ingresso ufficiale di Salerno Democratica, una nuova formazione politica che si unisce al progetto guidato da Franco Massimo Lanocita. Questa terza lista nasce per integrare il campo largo già attivo in regione, proponendosi come elemento di raccordo tra le forze che sostengono la candidatura del candidato sindaco e i movimenti del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. L’assetto e la frattura con l’area regionale. La composizione di Salerno Democratica riflette una precisa volontà di superare determinate dinamiche di potere locale. I candidati che scelgono di confluire in questa...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, nasce Salerno Democratica: la nuova sfida per Lanocita

Notizie correlate

Elezioni comunali: ecco "Salerno Democratica", la terza lista a sostegno di Lanocita SindacoNasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita.

Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e BassanoTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina, presso i locali di Libramente a Salerno, l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Inquinamento delle Fonderie Pisano di Salerno, un altro goal dei comitati; Salerno: arare per gettere il seme della democrazia partecipata; Elezioni comunali: Simona Calzaretti in campo con Avanti-Salerno Psi; Solitudine del potere e crisi della democrazia, confronto con De Luca.

Diritti: Acli Salerno, nasce una nuova associazione per la tutela dei consumatori e il contrasto al sovraindebitamentoSi è costituita ufficialmente Acli MoTuCoRe Salerno, la nuova associazione promossa dalle Acli provinciali di Salerno, che prosegue e rafforza sul territorio salernitano l’attività di tutela dei ... agensir.it

ANTONIO CAMMAROTA - CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI SALERNO facebook