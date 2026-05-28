Salerno ama il mare l’onda dei piccoli studenti

Questa mattina a Salerno, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si è svolto l’evento conclusivo del progetto “Mare nostrum”. L’iniziativa ha coinvolto studenti e ha avuto come obiettivo attività legate al mare. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti, senza ulteriori dettagli sulla presenza o interventi specifici. L’evento ha concluso un percorso avviato nel corso dell’anno scolastico, senza annunci di future tappe o sviluppi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, a Palazzo di Città, nel Salone dei Marmi, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Mare nostrum”. Il lavoro si è articolato in tre aree tematiche (Il mare, risorsa da conoscere e tutelare, Piante e spezie mediterranee, La terra prende forma: alla scoperta della ceramica) per favorire l’inclusione scolastica, sociale e la crescita culturale dei partecipanti, promuovendo la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e solidali. I tre focus, strettamente connessi, sono stati sviluppati nelle scuole cittadine, attraverso incontri con esperti, laboratori, visite guidate e uscite in barca. Nel... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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