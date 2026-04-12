Piccoli guardiani del mare | 200 studenti scoprono il salvataggio marino

Ieri mattina, più di 200 studenti delle scuole primarie Leopardi e Locatelli hanno preso parte a una giornata di formazione dedicata all’ambiente marino al Centro Tartarughe Marine nel Villaggio dei Pescatori a Grottammare. Durante l’evento, i bambini hanno ascoltato spiegazioni e partecipato a attività pratiche legate alla tutela del mare e delle tartarughe. La giornata si è conclusa con una visita al centro, dove hanno potuto osservare da vicino alcuni esemplari di tartarughe.

Oltre 200 studenti delle scuole primarie Leopardi e Locatelli hanno partecipato ieri mattina a una giornata di formazione dedicata all’ambiente marino presso il Centro Tartarughe Marine situato nel Villaggio dei Pescatori a Grottammare. L’iniziativa, nata per celebrare la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Grottammare. Un percorso formativo tra biologia marina e operazioni di soccorso. La mattinata è stata strutturata per offrire ai bambini delle classi quarte e quinte un approccio multidisciplinare alla realtà costiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

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