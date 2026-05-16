Tra istruzione e sicurezza i piccoli studenti in visita alla caserma dei carabinieri

Da ferraratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della quarta elementare di Goro si sono recati questa mattina alla caserma dei carabinieri per una visita educativa. Durante l'incontro, hanno potuto conoscere le attività quotidiane delle forze dell'ordine e scoprire come si lavora per garantire la sicurezza nel territorio. La mattinata è stata dedicata a momenti di confronto e apprendimento diretto, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e sensibilizzarli sui temi della cittadinanza e della sicurezza.

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Una mattinata speciale all’insegna della cittadinanza attiva e della vicinanza istituzionale quella vissuta dagli alunni della classe quarta elementare dell’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Goro. I giovanissimi studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dall’assessore Daniela. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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