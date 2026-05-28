Salento molestie su un minore | ai domiciliari un sacerdote La Diocesi di Ugento-Leuca | Profondo dolore massima collaborazione

Notizia in breve

Un sacerdote è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di molestie sessuali su un minore. La decisione è stata presa dalla pm Erika Masetti. La Diocesi di Ugento-Leuca ha espresso “profondo dolore” e ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità. L’indagine riguarda un episodio che coinvolge un minore e il sacerdote, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.