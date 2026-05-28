Salento molestie su un minore | ai domiciliari un sacerdote La Diocesi di Ugento-Leuca | Profondo dolore massima collaborazione
Un sacerdote è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di molestie sessuali su un minore. La decisione è stata presa dalla pm Erika Masetti. La Diocesi di Ugento-Leuca ha espresso “profondo dolore” e ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità. L’indagine riguarda un episodio che coinvolge un minore e il sacerdote, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.
Molestie sessuali su un minore. Scatta l’arresto per un sacerdote. È questa l’accusa con cui la pm Erika Masetti ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per un prete della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il religioso 69enne, in servizio in territorio di Ugento, è finito sotto indagine della polizia dopo la denuncia della famiglia della presunta vittima. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura, il sacerdote avrebbe rivolto delle attenzioni sessuali all’indirizzo di un minore con alcuni problemi. Una vicenda, ancora in fase d’investigazione, su cui però è intervenuta nei giorni scorsi la decisione della Pm Masetti che disposto i domiciliari per 69enne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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