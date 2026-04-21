Michael il biopic sulla vita del Re del Pop dal 22 aprile in tutte sale | eventi speciali in diversi cinema di Napoli
Da aprile, nelle sale cinematografiche italiane, è in programmazione il biopic dedicato alla vita di Michael Jackson, il celebre Re del Pop. In diverse sale di Napoli sono previsti eventi speciali legati alla proiezione, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le tappe più significative della carriera dell’artista. Il film ripercorre le vicende pubbliche e private di Jackson, accompagnando gli spettatori attraverso immagini e testimonianze.
Alzi la mano chi di voi millenials non ha tentato almeno una volta (senza riuscirci) il moonwalk, l'iconico passo di Michael Jackson.chi ha avuto la fortuna di vivere quel periodo comprenderà ciò che voglio dire. L'uscita del film Michael dedicato alla vita del Re del pop è attesissima.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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