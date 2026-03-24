Una cantante spagnola ha attraversato un percorso che parte dal flamenco e arriva a un progetto musicale innovativo, mescolando tradizione e modernità. La sua scelta di riscoprire le radici culturali si combina con un approccio ambizioso, ponendo l’accento su una prospettiva femminile nella musica. Questa evoluzione ha portato a una rivoluzione nel panorama pop, distinguendosi per originalità e visione.

Perché? Perché ci fa scoprire mondi nuovi, lontani, prima impensabili per la musica pop, con canzoni al tempo stesso classiche e futuristiche. I suoi colleghi l’hanno fatto per decenni, poi i loro eredi hanno smesso. Lei no. Mettiamola così: chi, al di fuori dalla Spagna, prima di ascoltarla aveva mai preso sul serio il flamenco? Chi, cioè, avrebbe mai messo in conto che quel genere fosse qualcosa di molto di più del solito cliché a cui eravamo abituati, che fosse insomma una musica in grado di parlarci? Pochi, pochissimi. Invece con Rosalía - che ne è rimasta folgorata da questa danza andalusa con radici del Settecento già alle porte... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalía, come si diventa la regina del pop (senza fare pop come gli altri): dal flamenco a Lux, la rivoluzione che mancava

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