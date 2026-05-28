L’attaccante egiziano deciderà il suo futuro dopo il Mondiale, ma la Juventus resta interessata a portarlo in squadra. La società bianconera valuta la possibilità di un acquisto a parametro zero, sfruttando questa opportunità. L’allenatore, invece, sta facendo pressing per convincere il giocatore a scegliere la sua destinazione, anche se il trasferimento tra le due parti non è ancora certo. La decisione definitiva arriverà solo dopo la fine del torneo mondiale.

di Luca Fioretti Salah Juve, l’egiziano è l’occasione d’oro a parametro zero: l’indiscrezione del Corriere dello Sport sulla pazza idea per l’attacco di Spalletti. Il calciomercato estivo si appresta a entrare nel vivo e la Juventus si trova davanti a una di quelle opportunità che capitano raramente nella storia di un club. Secondo quanto riportato dalle ultime mercato Juventus del Corriere dello Sport, la pista che porta a Mohamed Salah in bianconero è difficilissima, quasi impossibile, ma non del tutto tramontata. L’ex stella del Liverpool rappresenta il grande sogno proibito per la trequarti di mister Luciano Spalletti, un colpo planetario che accenderebbe l’entusiasmo dell’intera piazza e che la dirigenza tiene monitorato sottotraccia, tenendo i fari ben accesi su ogni possibile sviluppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah Juve difficile ma non impossibile: Spalletti in pressing, l’egiziano deciderà dopo il Mondiale. Lo scenario

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Mercato JuveRivoluzione Spalletti! Attenzione Contatto con Salah

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