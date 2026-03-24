Il calciatore egiziano ha annunciato al Liverpool la decisione di lasciare il club inglese a fine stagione senza richiedere un indennizzo. La Juventus viene indicata come possibile destinazione, mentre l’allenatore ha accolto la notizia. La situazione si riferisce alla fine del contratto dell’atleta con il club di Premier League. Sono attese ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Salah alla Juve, l’egiziano ha comunicato al Liverpool la decisione di lasciare il club inglese a zero al termine della stagione. Le ultime. Il panorama del calcio internazionale è scosso da una vera e propria bomba mediatica. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato conferme pesanti: l’era di Mohamed Salah al Liverpool volge al termine. Con il contratto in scadenza a giugno, l’egiziano è pronto a salutare Anfield, aprendo scenari che accendono i sogni dei tifosi bianconeri. Sebbene l’Arabia Saudita resti in pole position, l’ipotesi di vedere Salah alla Juve inizia a circolare con insistenza negli ambienti di mercato più esclusiv i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah alla Juve, Spalletti accoglie l’egiziano a zero? Il giocatore ha preso una decisione sul suo futuro. Le ultimissime

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