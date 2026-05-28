Sala | punire i colpevoli ma no alla criminalità come arma elettorale

Notizia in breve

Il sindaco ha affermato che è necessario punire i responsabili dei reati, ma ha anche sottolineato che la criminalità non dovrebbe essere usata come strumento elettorale. La sua posizione si concentra sulla distinzione tra giustizia e propaganda politica, indicando che l’obiettivo è mantenere l’attenzione sulla legalità senza sfruttare i temi della criminalità per scopi elettorali. Non sono stati forniti dettagli specifici su come questa posizione influenzerà il dibattito nelle prossime elezioni milanesi.