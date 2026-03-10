Fratelli d’Italia vuole punire l’apologia di mafia Come non concordare? Ma c’è un corto circuito

Il partito Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che prevede pene fino a tre anni di carcere per chi esprime apprezzamenti o si espone in favore della mafia. La proposta è stata presentata dal senatore Raoul Russo, primo firmatario del testo, e mira a contrastare l’apologia di criminalità organizzata. La misura ha suscitato reazioni e discussioni tra gli iscritti e gli osservatori politici.

La furia dei Fratelli d'Italia contro la mafia non conosce cedimenti: sarà punibile con tre (3!) anni di carcere chi parlerà bene della mafia, parola del senatore Raoul Russo primo firmatario della proposta di legge n. 1655 che ha cominciato il suo iter in Senato. Il compianto Silvio Berlusconi dall'aldilà pare che abbia tirato un sospiro di sollievo per il pericolo scampato, seppure a caro prezzo. Dopo l'articolo 416-bis.1 del codice penale è inserito il seguente:« Art. 416-bis.2. – (Apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblicamente...