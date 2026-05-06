A pochi giorni dalla sua performance all’Eurovision Song Contest di Vienna, l’artista annuncia l’uscita del suo nuovo album intitolato “Per sempre sì”, stesso nome del brano vincitore di Sanremo. La pubblicazione è prevista per il 29 maggio. La notizia arriva in un momento di grande attenzione mediatica per l’artista, che si prepara a presentare il nuovo lavoro ai suoi fan.

Tempo di lettura: 2 minuti A meno di una settimana dal debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci annuncia il suo nuovo album Per sempre sì, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il 29 maggio. Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell’amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana. Intanto, la popolarità del brano vincitore a Sanremo continua a crescere: il brano ha già superato oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, affermandosi come una delle colonne sonore di questo 2026.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sal da Vinci annuncia il suo nuovo album: “Per sempre sì” esce il 29 maggio

Sal Da Vinci Per sempre sì Testo

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