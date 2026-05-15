Sal Da Vinci ha scelto il cuore di Vienna per far respirare per la prima volta dal vivo l’atmosfera di Poesia, il nuovo singolo in uscita il 29 maggio. Niente palco istituzionale: il cantautore napoletano ha girato tra fermate della U-Bahn, piazze centrali e strade pedonali, trasformando la capitale austriaca in un set a cielo aperto. L’idea è semplice e diretta. Portare la canzone alla gente, suonarla dove le persone passano, cantano, si fermano due minuti. Con il suo timbro inconfondibile e passi di danza ormai immancabili, Da Vinci ha alternato estratti del brano a chiacchiere con i passanti, tra turisti incuriositi e viennesi che riconoscevano il volto di Sanremo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sal Da Vinci porta “Poesia” a Vienna: tra metrò e piazze nasce il battesimo latino del nuovo singolo

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