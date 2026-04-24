Sal Da Vinci verso l’Eurovision | nuovo album il 29 maggio Un viaggio incredibile

Sal Da Vinci si appresta a partecipare all’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna a metà maggio, con semifinali il 12 e 14 e la finale il 16. Contestualmente, annuncia l’uscita di un nuovo album prevista per il 29 maggio. La notizia arriva a poche settimane dall’evento musicale, confermando l’intenzione dell’artista di far coincidere la partecipazione con la pubblicazione del disco.

Sal Da Vinci si prepara all’Eurovision e annuncia un nuovo album. Il disco uscirà il 29 maggio, pochi giorni dopo la partecipazione al Eurovision Song Contest, in programma a Vienna con semifinali il 12 e 14 maggio e finale il 16.L’annuncio è arrivato a margine di una festa organizzata.🔗 Leggi su Napolitoday.it

SAL DA VINCI può VINCERE l'Eurovision 2026

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