Sakura Judo ha ottenuto due medaglie ai campionati nazionali a Vercelli, con un argento e un bronzo. Federica Fioriti ha raggiunto il podio in una categoria femminile, mentre Brunon Zdzitowecki ha conquistato il bronzo in una categoria maschile. La competizione ha visto atleti affrontare diverse sfide fisiche e tecniche, senza ulteriori dettagli su percorsi o difficoltà specifiche.

?? Punti chiave Come ha fatto Federica Fioriti a scalare il podio nazionale? Quali sfide fisiche ha dovuto affrontare Brunon Zdzitowecki per il bronzo? Cosa ha ottenuto Michele Baldassarri presso la scuola federale di Ostia? In che modo la nuova qualifica tecnica cambierà l'allenamento del club??? In Breve Brunon Zdzitowecki ottiene il bronzo, Samuele Vitali conclude al quarto posto. Natan Zdzitowecki e Matteo de Fazio raggiungono l'undicesimo posto a Vercelli. Michele Baldassarri ottie . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sakura Judo trionfa a Vercelli: argento e bronzo per il club

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