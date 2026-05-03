Finale nazionale A1 di judo | bronzo per la Cokys Club
Durante la Finale Nazionale A1 di judo under 18, svoltasi al PalaPrometeo di Ancona, un’atleta della Cokys Club ha ottenuto un terzo posto. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti provenienti da diverse società italiane, con l’atleta della Cokys Club che si è distinta nel torneo, conquistando un podio importante per la sua società.
L’atleta Aurora Basile, della società Judo Cokys Club, ha conquistato un eccezionale terzo posto, salendo sul podio tricolore alla Finale Nazionale A1 di judo (under 18) presso il PalaPrometeo di Ancona. Grazie a questo prestigioso risultato, Aurora ha ottenuto di diritto anche l'ambito grado di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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