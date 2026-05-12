Podio per la Futura Club Prato | argento e bronzo a Pontassieve

La Futura Club Prato si è distinto in una competizione a Pontassieve, conquistando una medaglia d’argento e una di bronzo. Le atlete più giovani del team sono salite sul podio, dimostrando le proprie capacità in un contesto fuori casa. La gara ha visto le giovani partecipanti affrontare sfide intense, mantenendo la concentrazione e gestendo la pressione durante tutta la competizione.

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? Domande chiave Chi sono le giovani atlete che hanno conquistato il podio?. Come hanno gestito la pressione della competizione fuori casa?. Perché questi risultati confermano il lavoro svolto nelle palestre pratesi?. Quali sono i prossimi obiettivi stagionali per le Esordienti A?.? In Breve Arianna Paoli e Ludovica Gorgeri competono nella categoria Esordienti A. Competizione regionale svoltasi a Pontassieve lo scorso 10 maggio. Risultati confermano la validità tecnica delle palestre del distretto pratese. Successi sportivi alimentano la socializzazione giovanile nei quartieri di Prato. Arianna Paoli conquista l’argento e Ludovica Gorgeri ottiene il terzo posto per la Futura Club Prato durante il Campionato Regionale svoltosi a Pontassieve lo scorso 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Podio per la Futura Club Prato: argento e bronzo a Pontassieve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senza acqua da 6 mesi: la vittoria della Futura Club PratoI Campionati Italiani invernali di nuoto artistico si sono svolti sul litorale romano, confermando la supremazia della Futura Club Prato tra le... Leggi anche: Le gemelle Fedele hanno rifatto l’impresa. Oro, argento e bronzo: insieme sul podio