Il campionato velico internazionale SailGP farà il suo debutto a Roma l’11 e 12 settembre 2027. La manifestazione si svolgerà in due giornate, coinvolgendo imbarcazioni di alta tecnologia e atleti di livello mondiale. La regata si terrà lungo le acque della città, attirando spettatori e appassionati di vela. È la prima volta che questa competizione si svolge nella capitale italiana.

Le gare si svolgeranno lungo il litorale romano, tra il Porto Turistico di Roma e le spiagge limitrofe, trasformati per l'occasione in un vero e proprio «Race Stadium». Per la città e il territorio si tratta di un evento dal forte impatto internazionale. Come ha sottolineato lo stesso presidente della Regione, Francesco Rocca: «L'arrivo di SailGP a Roma rappresenta un risultato di straordinario valore internazionale per il Lazio. Ospitare una delle competizioni sportive più innovative e spettacolari al mondo rafforza il ruolo della nostra Regione come destinazione di riferimento per i grandi eventi, capace di coniugare sport, turismo, valorizzazione del territorio e sviluppo economico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - SailGP, il campionato velico internazionale farà tappa a Roma per la prima volta

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