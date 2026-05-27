SailGp sbarca a Ostia | nel 2027 il litorale ospiterà il campionato internazionale di vela

Il campionato internazionale di vela SailGp arriverà nel 2027 sul mare di Ostia, nel litorale romano. La competizione si svolgerà nel corso dell'anno e coinvolgerà equipaggi provenienti da diversi paesi. La data esatta dell'evento non è ancora stata comunicata, ma l'organizzazione ha confermato che si terrà nel territorio costiero della capitale. La manifestazione coinvolgerà imbarcazioni di alta tecnologia e alta velocità.

Ostia, 27 maggio 2026 – La competizione velica Sail Gp tornerà in Italia nel 2027 per fare tappa sul mare di Roma. Sarà infatti Ostia, col suo Porto Turistico, ad ospitare il campionato velico internazionale, in programma l’11 e il 12 settembre. L’evento rappresenta il primo appuntamento di una partnership triennale con Roma Capitale e Regione Lazio che porterà Ostia al centro del circuito internazionale della vela per tre anni consecutivi. L’annuncio è stato dato al Museo dell’Ara Pacis, durante la presentazione ufficiale della competizione. Presenti l’amministratore delegato e co-fondatore di Sail Gp, Russell Coutts, i membri del... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La competizione velistica arriva sul litorale capitolino in virtù di una partnership triennale: primo appuntamento al Porto Turistico l’11 e 12 settembre 2027. @CalcioFinanza @SailGP x.com

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