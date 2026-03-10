Velico ostaggio dei lavori al pontile Annullata la tappa del campionato

La tappa del campionato invernale di Puccini, categoria dinghy, prevista per questo fine settimana sul lago di Massaciuccoli, è stata annullata. Tra i 35 e i 40 equipaggi erano attesi per competere sulle rive del lago, ma i lavori in corso al pontile hanno impedito lo svolgimento della manifestazione. La decisione è stata presa in seguito all’ostacolo rappresentato dai lavori di ristrutturazione del pontile.

Erano attesi tra i 35 e i 40 equipaggi sulle rive del Massaciuccoli, per partecipare alla tappa del campionato invernale di Puccini, della categoria dinghy, in programma sabato e domenica. Ma gli organizzatori del Circolo Velico, che da 17 anni ospitano l'appuntamento sportivo, sono stati costretti ad annullare l'evento. A causa, spiegano, "del perdurare dell' interdizione alla navigazione dal porticciolo imposta dal Comune di Viareggio" per l'intera durata dei lavori di realizzazione del nuovo pontile di attracco delle motonavi sul Belvedere. La misura è stata disposta per 60 giorni a partire dal 16 febbraio, con termine fissato al 17 aprile.