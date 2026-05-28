L'ultimo fine settimana di maggio in Toscana propone numerose sagre e feste paesane, molte delle quali si svolgono nei borghi e nelle località più caratteristiche della regione. Queste iniziative offrono l'opportunità di assaporare prodotti tipici e di vivere le tradizioni locali. Con il ponte del 2 giugno, molte di queste manifestazioni continueranno o si svolgeranno in modo da coinvolgere visitatori e residenti in eventi di strada e celebrazioni.

Firenze, 28 maggio 2026 – Ultimo fine settimana di maggio tutto da gustare. Tante le occasioni per assaporare prodotti tipici e approfittare del lungo ponte del 2 giugno per lasciarsi incantare da borghi e feste paesane che illumineranno il nostro territorio. Dal pesce al tartufo, dalla festa dell’allegria alla sagra del fiore di zucca fritto: ce n’è per tutti i gusti, tra località di mare e le nostre fresche montagne. E non mancano le opportunità per una gita fuori porta alla scoperta di opere d’arte, musei che restano fuori dalla grandi rotte turistiche o dedicarsi a semplici passeggiate con panorami unici da godersi alla luce del tramonto. Ecco quindi qualche idea per sabato 30, domenica 31 maggio e per l’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagre e feste in Toscana, le iniziative da non perdere per salutare maggio e accogliere giugno all’insegna dei sapori della tradizione

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