Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la Toscana si anima con numerose sagre che coinvolgono diverse località della regione. Sono in programma eventi dedicati ai prodotti locali, con menu tradizionali e spettacoli che richiamano le tradizioni. La provincia di Firenze si unisce a questa serie di iniziative, offrendo occasioni di incontro e scoperta delle specialità culinarie del territorio. Le feste rappresentano un momento di aggregazione per le comunità locali, attirando anche visitatori interessati a vivere le tradizioni toscane.

Firenze, 15 maggio 2026 – Un altro weekend di sagre in Toscana. Maggio entra nel vivo, e nel weekend del 16 e 17 sono tantissimi gli appuntamenti con le feste nei paesi. Ricchi i menu, che celebrano i prodotti del territorio. Nel programma degli eventi, anche momenti musicali, manifestazioni sportive e altre iniziative collaterali. Quella delle sagre è un’occasione perfetta per visitare luoghi spesso fuori dai grandi circuiti turistici ma che racchiudono tesori da scoprire. Relax e buona cucina dunque, ma anche cultura. Ecco dunque dove andare in questo weekend. Tanti appuntamenti sono anche consultabili sul sito Sagre Toscane. Tortelli e grigliata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci sagre da non perdere in Toscana: il weekend di feste, il fitto programma e i menu

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