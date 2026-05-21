Sagre in Toscana dieci appuntamenti per un weekend all’insegna del gusto e dei sapori tradizionali

Nel weekend del 23 e 24 maggio, la regione toscana ospiterà diversi eventi dedicati alle tradizioni culinarie locali. Numerosi borghi e piazze si riempiranno di stand gastronomici che proporranno specialità tipiche della zona. Durante queste giornate si svolgeranno varie iniziative legate alla cultura enogastronomica, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso tra sapori e tradizioni. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per scoprire le specialità della regione in un’atmosfera conviviale e autentica.

Firenze, 21 maggio 2026 – La primavera delle sagre continua ad animare la Toscana. Nel fine settimana del 23 e 24 maggio tornano numerosi appuntamenti tra borghi e piazze, con stand gastronomici, specialità tipiche e tante iniziative. Protagonisti indiscussi i sapori locali e i prodotti a km zero, ma non mancano musica dal vivo, spettacoli, mercatini e attività all’aperto. Occasioni che permettono anche di scoprire angoli meno conosciuti della regione, lontani dai percorsi più battuti. Ecco alcuni degli eventi in programma nel weekend, consultabili anche sul sito Sagre Toscane. Cinghiale, tortelli e grigliata a Pelago. Quello del 23 e 24 maggio sarà l’ultimo fine settimana per assaggiare le specialità della s agra del cinghiale, tortelli e grigliata di Pelago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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