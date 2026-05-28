Sagra di Sant' Antonio a Pontemanco di Due Carrare
La Sagra di Sant'Antonio si svolge a Pontemanco di Due Carrare dal 5 al 14 giugno 2026, con eventi programmati in diverse date. L’associazione locale ARP invita i visitatori a partecipare a questa manifestazione, che include musica, gastronomia e momenti di festa. Le date stabilite sono il 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 giugno. La sagra si tiene nel territorio del padovano.
L’associazione ARP di Pontemanco è lieta di invitarvi alla Sagra di Sant'Antonio 2026, un appuntamento di festa, musica e buona cucina!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? Date della sagra: 5 - 6 - 7 e 11 - 12 - 13 - 14 giugno 2026.Tutte le sere stand gastronomico attivo con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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