Sagra di Sant' Antonio a Pontemanco di Due Carrare

La Sagra di Sant'Antonio si svolge a Pontemanco di Due Carrare dal 5 al 14 giugno 2026, con eventi programmati in diverse date. L’associazione locale ARP invita i visitatori a partecipare a questa manifestazione, che include musica, gastronomia e momenti di festa. Le date stabilite sono il 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 giugno. La sagra si tiene nel territorio del padovano.

L’associazione ARP di Pontemanco è lieta di invitarvi alla Sagra di Sant'Antonio 2026, un appuntamento di festa, musica e buona cucina!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? Date della sagra: 5 - 6 - 7 e 11 - 12 - 13 - 14 giugno 2026.Tutte le sere stand gastronomico attivo con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2: red carpet e moda al Cineplex di Due Carrare

Leggi anche: “Brenta connection” al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il regista

Temi più discussi: Sagra di Sant’Antonio a Val Brembilla: il programma dell’edizione 2026; Parrocchia Sant’Antonio Terni – celebrazioni per la festa del patrono sant’Antonio; Sant’Antonio in festa; Festa di Sant’Antonio a Sasso di Asiago dal 2 al 21 giugno.

Sagra di Sant'Antonio a Pontemanco di Due CarrareL’associazione ARP di Pontemanco è lieta di invitarvi alla Sagra di Sant'Antonio 2026, un appuntamento di festa, musica e buona cucina! padovaoggi.it

Il successo della sagra di Sant’Antonio Grazie ai volontariIn tanti domenica hanno partecipato alla sagra di Sant’Antonio di Casalgrande, tornata dopo due anni di stop per la pandemia. Molte le iniziative proposte durante la 12ª edizione dell’evento ... ilrestodelcarlino.it