Il Cineplex Moderno di Due Carrare si prepara a trasformarsi in un palcoscenico glamour per accogliere la premiere esclusiva de Il Diavolo veste Prada 2, con un evento che fonde l’estetica della moda e il prestigio del grande schermo. L’appuntamento, che vede come protagonista la seconda parte della saga dedicata al mondo dell’alta moda, è stato concepito per offrire un’esperienza immersiva che va ben oltre la semplice visione cinematografica, coinvolgendo il territorio attraverso una rete di eccellenze locali. La serata inizierà alle ore 18.30 nell’area lounge della struttura, dove un red carpet accuratamente allestito farà da cornice a un momento di socialità ricercata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Diavolo veste Prada 2: red carpet e moda al Cineplex di Due Carrare

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

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That’s all. Il glamour torna sul grande schermo… ed è più iconico che mai. Al Cineplex Moderno di Due Carrare ti aspetta una premiere esclusiva tutta da vivere. Proiezioni ore 20.00 Sala 4 Sala 8 Hai già acquistato lo spettacolo delle 19.30 facebook