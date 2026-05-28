È stata annunciata l’edizione 2026 della Sagra delle Fragole a Nemi, che quest’anno include anche una Mostra dei Fiori. La manifestazione si concentra sulla cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità. La sagra si svolgerà con eventi e esposizioni dedicati ai prodotti locali e alle tradizioni culinarie nazionali. Non sono stati comunicati dettagli sulle date o sul programma specifico.

Cosa: Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, un’edizione interamente dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità.. Dove e Quando: Centro storico di Nemi (Roma), Castelli Romani – Domenica 7 giugno 2026.. Perché: Per compiere un viaggio sensoriale indimenticabile tra folklore centenario, installazioni floreali mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche di un territorio ricco di storia.. Nel cuore verde e lussureggiante dei Castelli Romani, affacciato sul piccolo ma suggestivo specchio d’acqua vulcanico un tempo consacrato alla dea Diana, sorge un borgo che da oltre un secolo lega indissolubilmente il proprio nome a un piccolo e prezioso frutto rosso. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sagra delle Fragole a Nemi: l’edizione 2026

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