Sagra della ciliegia di Lari

Notizia in breve

La 68ª edizione della Sagra della Ciliegia IGP di Lari si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 7 giugno. È tra le più antiche sagre della Toscana dedicata a questa frutta. L’evento si tiene ogni anno per celebrare la ciliegia di Lari, con spettacoli e bancarelle. La manifestazione si svolge in diverse date, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. Non sono stati comunicati modifiche o cancellazioni rispetto alle edizioni passate.