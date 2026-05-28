Sagra della ciliegia di Lari
La 68ª edizione della Sagra della Ciliegia IGP di Lari si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 7 giugno. È tra le più antiche sagre della Toscana dedicata a questa frutta. L’evento si tiene ogni anno per celebrare la ciliegia di Lari, con spettacoli e bancarelle. La manifestazione si svolge in diverse date, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. Non sono stati comunicati modifiche o cancellazioni rispetto alle edizioni passate.
Arriva alla 68ª edizione la Sagra della Ciliegia IGP di Lari, una delle più antiche della Toscana: l'appuntamento quest'anno è per le giornate del 30-31 maggio e dell’1-2 e 6-7 giugno.Protagonista dell’evento è la varietà autoctona della ciliegia, coltivata sulle colline pisane e apprezzata per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Temi più discussi: Sagra della Ciliegia di Sant’Olcese; Sagra della Ciliegia 2026 a Sant'Olcese con menù a tema, musica, sport e giochi per bambini; Sagra della Ciliegia di Lari 2026: date ufficiali, programma e orari (30?31 mag, 1?2, 6?7 giu); Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia: il tempo delle ciliegie a Turi.
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