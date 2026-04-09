Questa sera, alle 20, i primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi riceveranno un biglietto omaggio per la proiezione di

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva Un anno di scuola. Il film diretto da Laura Samani, è ambientato a Trieste nel 2007. Quando a settembre, Fred, diciottenne svedese vivace, anticonformista e piena di energia, approda in città per frequentare l’ultimo anno di un Istituto Tecnico, si ritrova ben presto in una situazione molto particolare. Infatti, è l’unica ragazza in una classe interamente maschile. Il suo arrivo non passa inosservato. Fin dal primo giorno, cattura l’attenzione dei compagni, in particolare di tre amici inseparabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Saffi, ’Un anno di scuola’ gratis per 10 lettori

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Cinema Saffi: 10 ingressi gratis per ‘L’isola dei ricordiIl cinema Saffi a Forlì offre oggi, giovedì 12 marzo 2026, un’opportunità esclusiva per i primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla...

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Un Anno di ScuolaSettembre 2007, Trieste. Fred, diciottenne svedese esuberante e coraggiosa, arriva in città per frequentare l’ultimo anno di un Istituto Tecnico. Si ... bestmovie.it

"È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite. Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. Stava andando a riprendere l'auto per, poi, recuperare mamma Marisa in palestra. Era passato anche dall'edic x.com

Morto Alberto Bartocci, storico commerciante di via Saffi https://www.viterbotoday.it/~go/i/62132148780089 - facebook.com facebook