Cinema Saffi | 10 ingressi gratis per ‘L’isola dei ricordi
Il cinema Saffi di Forlì propone oggi, giovedì 12 marzo 2026, un’offerta speciale: i primi dieci clienti che mostreranno questa pagina alla cassa entreranno gratuitamente per lo spettacolo di ‘L’isola dei ricordi’. L’iniziativa mira a premiare chi si presenta per primo, garantendo a pochi fortunati l’ingresso senza pagamento. La promozione è valida solo per questa giornata.
Il cinema Saffi a Forlì offre oggi, giovedì 12 marzo 2026, un’opportunità esclusiva per i primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa. L’iniziativa prevede l’accesso gratuito al film *L’isola dei ricordi*, un’opera di Fatih Akin ambientata sull’isola tedesca di Amrum durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. La promozione si svolge in concomitanza con la programmazione di *Nouvelle vague* di Richard Linklater, offrendo una doppia opportunità culturale gratuita sa muoversi con prontezza. L’offerta non riguarda solo il singolo titolo, ma si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali locali dove anche altre sale come Astoria e Arena Eliseo propongono ingressi gratuiti per i primi dieci interessati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
’L’isola dei ricordi’ oggi gratis per 10 lettoriUn biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi dalle 20.
Cinema gratis al Saffi: 10 biglietti per vedere la Nouvelle VagueDue film di rilievo internazionale saranno proiettati in omaggio al cinema Saffi di Forlì.
Contenuti utili per approfondire Cinema Saffi
’Comandante’ al cinema Saffi con FavinoIngresso omaggio per i primi 10 lettori questa sera a partire dalle 20. Il film è tratto da una storia realmente accaduta Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori del Resto del ... ilrestodelcarlino.it
Saffi, ’Madame Clicquot’ gratis per i primi 10 lettoriTorniamo oggi a regalare gli ingressi al cinema d’essai di viale dell’Appennino. In programmazione c’è anche ’Taxi Monamour’ diretto da Ciro De Caro. Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi ... ilrestodelcarlino.it