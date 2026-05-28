Lecce ragazzino molestato durante la confessione | ai domiciliari sacerdote
Un ragazzino è stato molestato durante la confessione. La denuncia è arrivata dalla madre del minore. La procura ha disposto l’arresto del sacerdote, che ora si trova agli arresti domiciliari. L’indagine è in corso e si concentra sulle circostanze dell’accaduto. Il sacerdote si è difeso, negando le accuse, e ha dichiarato di non aver agito con intenzioni inappropriate. La vittima è stata ascoltata dagli inquirenti.
Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente. E sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un "rito di purificazione" chiesto dallo stesso minore che "riteneva di essere posseduto dal demonio"., Le indagini sarebbero scaturite dalla denuncia della madre della presunta vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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