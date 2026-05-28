Lecce ragazzino molestato durante la confessione | ai domiciliari sacerdote

Notizia in breve

Un ragazzino è stato molestato durante la confessione. La denuncia è arrivata dalla madre del minore. La procura ha disposto l’arresto del sacerdote, che ora si trova agli arresti domiciliari. L’indagine è in corso e si concentra sulle circostanze dell’accaduto. Il sacerdote si è difeso, negando le accuse, e ha dichiarato di non aver agito con intenzioni inappropriate. La vittima è stata ascoltata dagli inquirenti.