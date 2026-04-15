Val Kilmer nel trailer postumo grazie all’AI | la frase inquietante Non temere i morti e non temere me

Un nuovo trailer ha presentato l’attore deceduto nell’aprile del 2025, grazie all’uso di intelligenza artificiale. La scena mostra il suo volto ricostruito digitalmente, accompagnato dalla frase “Non temere i morti e non temere me”. La tecnologia ha permesso di riutilizzare le immagini dell’attore, creando l’illusione della sua presenza nel film postumo. La scelta ha suscitato reazioni di sorpresa e discussioni sulla praticabilità di questa tecnica.

Val Kilmer è tornato sul grande schermo nonostante la sua scomparsa nell’aprile del 2025. Il trailer di As Deep as the Grave, presentato oggi al CinemaCon di Las Vegas, ha mostrato per la prima volta al pubblico come l’intelligenza artificiale generativa sia stata utilizzata per creare digitalmente la performance dell’attore nel film diretto da Coerte Voorhees. Take a look at the first trailer for “As Deep As The Grave” starring late Val Kilmer pic.twitter.comwbXF29nYAm — Geek Realm Hub (@geekrealmhub) April 15, 2026 L’attore di Top Gun e Batman Forever, morto all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro alla gola, era stato scelto per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Val Kilmer nel trailer postumo grazie all’AI: la frase inquietante “Non temere i morti e non temere me” Notizie correlate Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the GraveAl CinemaCon sono state svelate le prime scene del controverso progetto in cui l'attore è presente grazie all'uso delle nuove tecnologie. Val Kilmer ritorna al cinema grazie all’AIVal Kilmer ritorna al cinema grazie all’AI Con l’autorizzazione dei familiari, una ricostruzione digitale alimentata dall’intelligenza artificiale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the Grave; Val Kilmer tornerà a recitare grazie all'AI nel film indipendente As Deep as the Grave; Val Kilmer torna a recitare nel trailer di As Deep As The Grave; Val Kilmer resuscitato dall’intelligenza artificiale nel trailer As Deep as the Grave. Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the GraveAl CinemaCon sono state svelate le prime scene del controverso progetto in cui l'attore è presente grazie all'uso delle nuove tecnologie. movieplayer.it Val Kilmer nel trailer postumo grazie all’AI: la frase inquietante Non temere i morti e non temere meNel trailer di As Deep as the Grave, Val Kilmer torna in vita grazie all’intelligenza artificiale. L’attore pronuncia la frase Non temere i morti e non temere me, scatenando il dibattito su etica ... cinemaserietv.it Val Kilmer "resuscita" tramite AI nel trailer di As Deep as the Grave - facebook.com facebook