A Casei Gerola è stato segnalato un sacco nero abbandonato contenente una carcassa di un cane. La presenza del sacco ha scatenato un allarme, anche se le autorità stanno ancora indagando. Sono in corso verifiche per accertare lo smaltimento illecito dell’animale e eventuali reati di maltrattamento, nel caso si trovino anomalie sulla causa di morte. La scena è stata isolata per ulteriori accertamenti.

Casei Gerola (Pavia), 27 maggio 2026 – Non è stato del tutto un falso allarme perché sono comunque in corso indagini, ma 'solo' per lo smaltimento illecito di carcassa di animale e l'eventuale reato di maltrattamenti se dovessero essere riscontate anomalie nella causa di morte. La segnalazione del ritrovamento aveva però provocato momenti di forte tensione e soprattutto lo schieramento della macchina organizzativa nel timore dello scenario peggiore. Una telefonata anonima alla centrale operativa dei carabinieri di Voghera, nella mattinata di ieri, martedì 26 maggio, ha infatti segnalato la presenza di un grosso sacco nero abbandonato sul ciglio di una strada rurale, nelle campagne di Casei Gerola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casei Gerola, allarme per un sacco nero abbandonato: dentro c’era la carcassa di un cane

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