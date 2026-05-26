La Notte Bianca a Santa Maria al Bagno | il programma del 30 maggio

Sabato 30 maggio, dalle 18 alle 24, si terrà a Santa Maria al Bagno la Notte Bianca, un evento organizzato con il supporto del Comune di Nardò. La manifestazione prevede intrattenimenti e attività lungo le strade del paese, senza specificare ulteriori dettagli sul programma. La città si prepara ad accogliere i partecipanti che potranno passeggiare e partecipare alle iniziative previste durante la serata.

NARDO' - Sabato 30 maggio, dalle 18 alle 24, Santa Maria al Bagno ospiterà “La Notte Bianca”, evento patrocinato dal Comune di Nardò. La serata prenderà il via tra le 18 e le 20 con animazione, artisti di strada, zucchero filato e gelati, accompagnati dalla selezione musicale di DjPia.Dalle 20. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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