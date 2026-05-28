Il Milan si trova di fronte alla domanda su come ripartire, con il focus sulla condizione di Ibrahimovic. L’attaccante svedese, 41 anni, non è considerato affidabile per la prossima stagione. La nuova dirigenza sta valutando le strategie per rinforzare la squadra. Sabatini ha espresso chiaramente che il ruolo di Ibrahimovic potrebbe essere limitato a causa delle sue condizioni fisiche, lasciando incerte le decisioni future.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Sando Sabatini ha fatto una lunga analisi sulla fase di trasformazione che il Milan sta attraversando. Il giornalista ha mostrato diversi dubbi sulla posizione di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando come "tra pochi giorni volerà al Mondiale per fare il telecronista". Di seguito, un estratto delle sue parole. Sul futuro del club: "Come ripartirà adesso il Milan? Questo è il tema più interessante. Al di là dei discorsi su Allegri, è normale che i tifosi vogliano sapere al più presto quale sarà il futuro. La società è stata di fatto azzerata. Al momento il club si ritrova senza allenatore, senza direttore sportivo, senza amministratore delegato e senza capo scout". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Milan, come hai intenzione di ripartire? Ibrahimovic non è affidabile, ecco perché”

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