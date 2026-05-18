Sabatini duro sul Milan | Il nodo Ibrahimovi? rende la gestione abbastanza improbabile

Durante l'ultima puntata di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la situazione del Milan, concentrandosi sui problemi legati alla gestione del club. Ha sottolineato come il rapporto tra l'allenatore e il giocatore svedese, al centro di alcune tensioni, rappresenti un ostacolo importante. Sabatini ha dichiarato che questa questione rende più difficile mantenere stabile la gestione della squadra. La discussione si è concentrata sulle recenti difficoltà interne e sulla possibile influenza di queste tensioni sul futuro del club.

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Il Milan ha vinto contro il Genoa e l'obiettivo Champions League ora è vicino: mancano tre punti da conquistare domenica sera contro il Cagliari. Si continua a parlare dei dissidi tra Allegri e Ibrahimovic. Si è parlato, infatti, di discussioni legate alla scelta del terzo portiere e di contatti continui tra lo svedese e Cassano. Ecco il commento del giornalista Sandro Sabatini dagli studi di 'Pressing', programma di Mediaset. "Il filo lì non può essere molto diretto, perché c'è il nodo Ibrahimovic. Una situazione di gestione abbastanza improbabile che abbia successo quella di Allegri che fa l'allenatore a Milanello e Ibra che fa il dirigente e l'allenatore ombra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sabatini duro sul Milan: “Il nodo Ibrahimovi? rende la gestione abbastanza improbabile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pellegatti duro sul caso Allegri-Ibrahimovi?: “Il Milan sta morendo, ci sono lotte interne” Leggi anche: Milan, Sabatini duro: “Situazione sportivamente drammatica, la caduta non si arresta” Sabatini: Striscioni Inter contro il Milan? Sarò politicamente scorretto ma io dico che…Lunghi festeggiamenti ieri per l'Inter, con i tifosi che hanno passato ai calciatori sul pullman scoperto diversi striscioni di sfottò anche al Milan ... msn.com Sandro Sabatini critica la gestione economica del Milan e loda il lavoro di AllegriLa situazione complessa in casa Milan: tra tensioni interne e obiettivi sportivi a rischio, un’analisi approfondita delle sfide attuali del club. L’AC Milan si trova in un momento critico, con tension ... notiziemilan.it