Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la situazione del Milan, sottolineando come la partenza di Allegri potrebbe portare a conseguenze disastrose per il club. Ha evidenziato il ruolo centrale che l’allenatore ha avuto nella stagione, lasciando intendere che la sua presenza sia considerata fondamentale. Le sue parole si sono concentrate sulla possibile destabilizzazione che potrebbe derivare da un cambiamento alla guida tecnica della squadra.

Il Milan torna in campo: oggi, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo alla ricerca dei punti per conquistare la Champions League. Servono ancora due vittorie per centrare la matematica qualificazione. Con i possibili tre punti, il Diavolo riaggancerebbe il Napoli al secondo posto in campionato. Ieri, alla vigilia della partita, Allegri ha parlato anche del mercato, con una citazione che non è passata inosservata "La Champions sposta 100 milioni sul mercato". Oggi, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale 'YouTube', criticando le scelte della società rossonera, ma esaltando Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse”

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